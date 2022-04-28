穩懋首季每股賺2.08元創11季新低 第2季持續看淡

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（中央社記者韓婷婷台北28日電）穩懋第1季受到手機客戶庫存調整，加上淡季效應影響，產能利用率掉到7成；毛利率掉到30.6%，每股盈餘（EPS）2.08元，季減53%、年減24%，創下11個季度新低；第2季手機PA續弱，營收及毛利率再降。

穩懋今天舉行線上法人說明會，公布第1季營收新台幣55.97億元，季減22%、年減7%；毛利率30.6%，較前季減少9.9個百分點，為2019年第1季以來，創12季來新低；營業淨利9.16億元，季減54%、年減23%，稅後淨利7.86億元，季減53%、年減28%，每股盈餘2.08元，前季為4.19元，為2019年第2季來新低。

展望第2季，穩懋總管理服務處總經理陳舜平表示，第1季在面臨傳統淡季及智慧型手機產業庫存調整的逆風下，產能利用率從去年第4季的100%高峰滑落至70%，目前看第2季，中國疫情狀況尚不明朗，持續有封城的狀況，保守看待後市。

陳舜平表示，智慧型手機需求依舊疲弱，預估第2季營收將較第1季下滑高個位數（high-single digit）7至9個百分比，第2季毛利率預計約落在high-twenties至low-thirties（27%至33%）區間水準。

陳舜平表示，第2季各產品線觀察，手機PA仍是最主要下滑產品，基地台表現相對具支撐。不過他認為短線市場供需震盪，中長期看產業趨勢市場需求並未改變。

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針對近期產業遭遇亂流，造成短期需求透明度不高，穩懋後續擴產進度是否有調整。陳舜平指出，對於產業中長期成長動能看法不變，尤其是5G在智慧型手機的持續滲透及5G基礎建設含低軌衛星的發展，Wi-Fi 6/6E到Wi-Fi 7的演進，以及日益吃重的光通訊、光感測業務等長期需求之下，穩懋南科路竹廠建廠工程預計2024年甚至2025年才會量產，目前仍在土建工程階段，基本上建材及人工的不確定性都相當高，因此傾向維持既有進度。

短期觀音廠去瓶頸化的產能擴充，陳舜平表示，將採動態調整因應產業變動，目前會先放緩擴充速度。（編輯：張均懋）1110428