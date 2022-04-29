台達電：大陸封城影響大 全年雙位數成長目標不變

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（中央社記者韓婷婷台北29日電）台達電董事長海英俊表示，中國大陸封城對生產線影響蠻大的，重點是看5月狀況是否能改善。從客戶需求來看，包括PC、NB客戶都還一直在催貨，全年雙位數成長目標暫時不變；至於材料成本則已轉趨平穩。

台達電今天舉行線上法人說明會，受到長短料、原物料漲價影響，台達電第1季營收年增率仍有14%，季減1%；毛利年增4%、季增1%，稅後獲利新台幣60.58億元，年減8.6%，季減3%，每股稅後盈餘為2.33元。

針對第2季展望及中國大陸封城影響，海英俊表示，包括供應鏈供貨及貨運都受到影響，依舊存在長短料問題，外在環境無法控制，希望貨運能早日回到正常，目前很難去預測第2季展望，事事難料只能盡力。

不過從客戶端來看，海英俊指出，由於供需還有一些缺口，還是一直被催貨，包括PC、NB客戶都還在缺貨催貨中，伺服器催得更緊，自己都接到多封email期望能提前交貨；但他認為，目前封城缺料問題讓市況變得更複雜，等到整個市場回到比較正常的情況下，才能看比較清楚。

台達電執行長鄭平說明，封城主要在長江流域一帶，吳江廠區影響較大，每天都在變化，密切觀察中，主要是上海及昆山的供應商影響較大。4月的確受到蠻大的影響，重要是看5月狀況是否能改變。

海英俊表示，今年營運雙位數成長的目標暫時沒有改變，首季營收年增率14%，表現看來還不錯。其中，電動車營收成長至少30%至40%沒問題，今年包括傳統車廠GM、福特等電動車銷售表現都超乎預期，整體市場成長相對樂觀。

至於營運成長主軸，鄭平表示，今年除了電動車外，包括ICT、儲能、風扇、被動元件及電源狀況都不錯，影響較大的目前看來是工業自動化（IA），主要是中國市場有些停頓，看第2季是否會改善；但他也強調，主要是受到封城的短暫停頓，中長期成長趨勢無虞。

鄭平也提到，材料成本去年每季都在漲，第1季也是持續往上攀升，目前看來則相對平穩；下半年無意外的話，預料材料成本、成本結構會有改善。

至於全球產能建置上，鄭平指出，今明年全球各地區都在擴產，包括大陸、台灣、泰國、印度都有在建新廠，另外也在尋找東歐及美國新的生產基地，大陸會維持在6成的比重。（編輯：張良知）1110429