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九齊啟動結構性調薪 調幅最高上看27.5%

2022/5/3 11:31
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（中央社記者張建中新竹3日電）微控制器（MCU）廠九齊今年展開結構性調薪，加計年度例行性調薪，調幅最高上看27.5%。

九齊今年依往例於3月、4月進行年度調薪，調幅約2%至27.5%，最高調幅為去年平均調幅4.9%的5.6倍。

因應當前人力市場競爭激烈，九齊今年展開結構性調薪，加計年度例行性調薪，員工今年調薪幅度最高達27.5%，高階主管調幅相對較低，約2%，薪酬以分紅為主。

九齊去年受惠MCU產品銷售價量齊揚，營運繳出亮麗成績單，營收達新台幣22.67億元，年增95.42%；稅後淨利5.43億元，年增3.4倍，每股純益17.21元。

隨著獲利激增，九齊去年員工薪資水漲船高，平均年薪達327.7萬元，年增123%。九齊現金股利也倍增至每股8元，以4月29日收盤價115.5元計，殖利率約6.92%。

受惠客戶需求持續強勁，九齊今年第1季營收5.58億元，較去年成長42.77%。法人預期，九齊第2季營運可望延續成長趨勢。（編輯：張良知）1110503

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