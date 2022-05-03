首波財務檢視 金管會：防疫保單業者須做壓力測試

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（中央社記者謝方娪台北3日電）市場關注防疫保單恐讓部分保險業財務亮紅燈，金管會表示，已要求有賣防疫保單的產壽險進行壓力測試，估算未來理賠預期對財務負擔，並將測試結果和後續因應措施提報董事會，且董事會紀錄必須報至金管會。

金管會統計，今年截至4月29日為止，扣除疫苗險以外的防疫保單理賠件數達2萬450件、理賠金額新台幣8.75億元，平均每件防疫保單理賠4.28萬元。目前產險業承擔600萬件有效保單和200萬件在途保單，若本土確診率直直向上，勢必將成產險業重大財務考驗。

金管會保險局主秘蔡火炎今天在例行記者會指出，針對有販售防疫保單的產、壽險公司，金管會已要求業者儘速進行防疫保單壓力測試，估算後續理賠情形和可能的財務負擔，業者必須將測試結果和後續因應措施提報董事會討論，並將董事會紀錄報給金管會。

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蔡火炎說，金管會並未設定統一壓力測試條件，而是由每家公司針對未來防疫保單理賠預期進行財務評估；針對壓力測試中各情境下的增資需求，業者必須一併評估並提報董事會，讓董事了解可能的財務情形。

金管會主委黃天牧2日在立法院財委會指出，若保險公司出現財務壓力，股東掏錢增資應是第一要務，此外，保險公司長期有提存特別準備金，在符合一定條件下，保險公司可向金管會保險局申請沖抵，不過目前產險業特別準備金水位481億元「並不算太多」。（編輯：潘羿菁）1110503