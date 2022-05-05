更多編輯台推薦新聞：
專訪／戀上台灣的日本建築師 渡邉義孝推薦台南必做3事：先迷路
文化

專訪／戀上台灣的日本建築師 渡邉義孝推薦台南必做3事：先迷路

美國升息2碼央行跟進？6個牽動荷包問答一次看
產經

美國升息2碼央行跟進？6個牽動荷包問答一次看

中央社產學攜手東海政治系 合開實務課提供實習
生活

中央社產學攜手東海政治系 合開實務課提供實習

防疫整理包》本土增逾3萬例 12日起快篩陽即確診

防疫整理包》本土增逾3萬例 12日起快篩陽即確診

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
亞奧會宣布杭州亞運延期
首頁 / 證券

藥華藥拓銷歐美有成 4月營收3.53億創新高

2022/5/5 17:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北5日電）藥華藥公告4月營收衝上新台幣3.53億元，月增167.5%、年增1078.8%，創歷史新高紀錄，主要是罕見血癌新藥（Ropeg）在美國滲透率持續提高，以及歐洲市場重新拉貨。藥華藥將樂觀看待第2季營運動能。

藥華藥表示，Ropeg被美國國家綜合癌症網路（NCCN）納入治療指南，無論高、低風險的成人真性紅血球增多症（PV）均適用，直接成為醫生開藥指引，對美國市場助益大。4月使用Ropeg的醫生及病人數等，均優於預期。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，歐洲代理商AOP重新啟動拉貨，藥華藥指出，目前對於AOP採取「先收款、再出貨」的交易方式，以確保股東權益。即便如此，歐洲代理商仍需求強勁。推動營運表現，累計前4月營收6.05億元，年增374.01%。

藥華藥進一步指出，Ropeg於4月已正式向日本遞件申請藥證，瞄準當地2萬人的PV市場。依照日本相關審核程序，上市許可申請標準審核時程約12個月，實際審查時間及核准藥證與否，以當地主管機關正式通知為準。（編輯：潘羿菁）1110505

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族