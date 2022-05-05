藥華藥拓銷歐美有成 4月營收3.53億創新高

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（中央社記者韓婷婷台北5日電）藥華藥公告4月營收衝上新台幣3.53億元，月增167.5%、年增1078.8%，創歷史新高紀錄，主要是罕見血癌新藥（Ropeg）在美國滲透率持續提高，以及歐洲市場重新拉貨。藥華藥將樂觀看待第2季營運動能。

藥華藥表示，Ropeg被美國國家綜合癌症網路（NCCN）納入治療指南，無論高、低風險的成人真性紅血球增多症（PV）均適用，直接成為醫生開藥指引，對美國市場助益大。4月使用Ropeg的醫生及病人數等，均優於預期。

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此外，歐洲代理商AOP重新啟動拉貨，藥華藥指出，目前對於AOP採取「先收款、再出貨」的交易方式，以確保股東權益。即便如此，歐洲代理商仍需求強勁。推動營運表現，累計前4月營收6.05億元，年增374.01%。

藥華藥進一步指出，Ropeg於4月已正式向日本遞件申請藥證，瞄準當地2萬人的PV市場。依照日本相關審核程序，上市許可申請標準審核時程約12個月，實際審查時間及核准藥證與否，以當地主管機關正式通知為準。（編輯：潘羿菁）1110505