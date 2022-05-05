明基材電池隔離膜新產能年底開出 年產1億平方公尺

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（中央社記者潘智義台北5日電）偏光片廠明基材料董事長陳建志今天在線上法人說明會表示，電池隔離膜蕪湖廠新產能今年第4季可望開出，年產能將達1億平方公尺，一年貢獻營收約新台幣9.5億元，但初期約5至7億元。

陳建志指出，電池隔離膜除接洽日、歐客戶之外，美國客戶也已接觸，蕪湖廠年底開出新產能，雲林廠後年開出，屆時年產能合計約1.7億平方公尺，將配合客戶需求，逐步放量；且去年隔離膜也是有單才生產，但產能利用率難估。

明基材料財務長王勝興說明，今年第1季合併營收41.64億元，季增、年增均約2%；營業利益2.06億元，持平；淨利歸屬母公司業主約2.93億元，季增11.59%，但年增76.05%，每股稅後盈餘0.91元。

另外，明基材第1季業外收益約1億元，主要是處分子公司廠區，加上匯兌收益挹注；至於3月公布處分江蘇省蘇州市蘇州工業園區春輝路部分廠房（含附屬設備）及其土地使用權，預計處分利益人民幣1.42億元，待完成作業程序後再行公告。

陳建志解釋，對第2季看法審慎樂觀，主因面板產業充滿不確定因素，尤其跌價影響上游原材料，加上通膨、俄烏戰爭等不利因素，但現階段匯兌收益仍屬有利。

他認為，偏光片市況不如預期，主因下游筆電市況不理想，電視需求下修，液晶顯示器持平，整體環境不佳，加上運輸費用增加，但有利的因素仍是匯率；不過，偏光片占營收比例今年有機會降至80%以下。

不過，他說，因俄烏戰事帶來醫療止血材料的需求，是少數近來業績大好的產品，至於電池隔離膜照計畫走，從歐、美及其他地區電池新廠都全力布建，搶先占得先機。

因應ESG（環境、社會、公司治理）趨勢，他預計2030年減少碳排30%，使用再生能源達50%；2050年達到淨零，百分百採用再生能源。（編輯：趙蔚蘭）1110505