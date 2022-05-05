外資買超38.33億元 加碼聯電2.47萬張居首

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（中央社記者吳家豪台北5日電）台股今天上漲130.29點，收在16696.12點，站回10日線，外資及陸資買超38.33億元，主要加碼半導體、面板、航運及記憶體族群，以聯電買超2.47萬張最多，友達買超2.07萬張居次，慧洋-KY買超1.19萬張排第3名。

美國聯邦準備理事會（Fed）宣布升息2碼並縮表後，美股收高，帶動台股今天早盤勁揚逾200點，隨金融股翻黑，指數漲勢收斂，16700點整數關卡得而復失，終場上漲130.29點，收在16696.12點，成交值新台幣2508.48億元。

自營商今天買超4.14億元，投信買超35億元，外資及陸資買超38.33億元；三大法人合計買超77.47億元。

外資今天買超個股集中在晶圓代工、面板、航運等族群，前10名依序為聯電、友達、慧洋-KY、華邦電、鴻海、元大台灣50反1、亞太電、力積電、國泰智能電動車、榮運。

投信則加碼IC設計、金融和航運股，買超前10名個股依序為智原、永豐金、長榮、台勝科、聯電、開發金、第一金、英業達、強茂、友達。（編輯：趙蔚蘭）1110505