台驊首季每股賺6.45元 稅後淨利創同期新高

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（中央社記者賴言曦台北5日電）貨攬業者台驊控股今天發布新聞稿表示，今年第1季合併營收為新台幣101.44億元，年增72.2%，合併稅後盈餘9.44億元，年增137.2%，每股盈餘6.45元。

台驊控股今年第1季營業毛利22.7億元、年增113.5%；稅後淨利9.4億元，年增137.2%，創下同期新高。

台驊控股主力為遠洋線市場，海運業務占營收比重80%，歐美線比重超過70%。

海運業務方面，台驊控股表示，第1季為亞洲出口傳統淡季，又受到俄烏戰爭干擾，以及上海封控防疫措施影響長三角客戶工廠生產排程，在嚴格的物流管控下造成進出口受到衝擊，運價自今年農曆春節前達到高峰後呈現下降，但仍舊高於疫情前水準，今年第1季海運業務毛利較去年同期相比增長154.1%。

空運業務方面，台驊控股指出，後疫情時代各國陸續實施各項紓困方案推動經濟復甦，部分國際機場的空運貨物吞吐量逐漸縮小與疫情前的差距。雖然第1季有諸多不利因素，透過移轉運輸方式及調整艙位供給支撐運價在高檔水位，使得第1季空運業務毛利年增26.50%。

以地區別來看，中國大陸地區營收成長66.6%；東亞地區受惠中美貿易戰供應鏈產地移轉，及艙位供需失衡，造成全航線運價爆發式倍增等因素，營收年增92.9%；台灣地區則因台商回台生產，及亞洲區間供應鏈物流活動成長，年增79.3%，美國地區則有今年新取得的標案挹注營收。

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展望後市，台驊控股認為，全球海運市場總體趨勢向好，但國際運力依然相對緊缺，運價預計維持高水位；航空市場將進入修復期，在中國製造業者已開始趕工下，亞洲區間航空市場訂單開始湧現，5月起成品、半成品完成後陸續出貨，北美、歐洲線需求將跟著起飛。

台驊控股也說明，中歐、中俄鐵路短期業務將受影響，但可透過海運及空運彌補運力；內貿短期受中國大陸封控影響，貨物流通性及倉儲週轉率降低，長期而言，中國大陸內銷市場持續熱絡，預期未來內貌倉儲運輸將持續成長。（編輯：張均懋）1110505