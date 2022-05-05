Fed連續升息固定收益產品魅力增 股市恐失色

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（中央社紐約4日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會今天一如預期升息2碼。在主席排除升息3碼可能性後，美股應聲飆漲。分析人士指出，聯準會啟動升息，意在減緩經濟成長速度，企業獲利同樣會減速，同時升息也提高固定收益產品魅力，股票恐相對失色。

美國聯邦準備理事會（Fed）決策官員繼3月升息一碼，啟動升息循環後，今天決議升息兩碼，並表明將持續升息。

聯準會官員決定升息搭配縮減規模9兆美元的資產負債表，計劃6月起每月縮表最多475億美元，3個月後每月縮表上限倍增至950億美元。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會上告訴媒體，官員「沒有積極思考」升息3碼後，美股應聲飆漲。

3大指數收盤前一個多小時從平盤附近竄升，道瓊工業指數終場飆漲932.27點，漲幅2.81%，收在34061.06點。標準普爾500指數勁揚124.69點，漲幅2.99%，收在4300.17點。以科技股為主的那斯達克綜合指數猛漲401.1點，漲幅3.19%，收在12964.86點。

美股一掃近期陰霾，道瓊指數衝出2020年11月以來最大漲幅，標普500指數創下2020年5月以來最佳單日表現。

根據華爾街日報的報導，儘管如此，聯準會過去幾個月來貨幣立場轉趨強硬，恐對股市帶來連番打擊。

首先，聯準會升息意在減緩經濟成長速度，而這通常也會造成企業獲利成長放慢，甚至導致獲利衰退。其次，利率調高也提高固定收益產品相對於股票的吸引力。標普500指數今年以來已挫跌10%左右，隨著聯準會緊縮貨幣政策，股市面臨的環境恐更嚴峻。

鮑爾排除更大幅升息的可能性後，美元指數則是聞訊重挫。

衡量美元對一籃子其他貨幣的華爾街日報美元指數（WSJ Dollar Index）昨天下跌近1%，來到94.85，中止了近來的連續漲勢。美元指數在投資人看好聯準會將比全球其他央行加速升息的情況下，攀抵數十年的高點。

部分衍生性商品市場已經在價格上反映聯準會將會升息3碼，因此鮑爾的評論也讓匯市投資人和基金經理人措手不及。

尚渤投資管理公司（Thornburg Investment Management）共同投資長克林傑霍夫（Jeff Klingelhofer）說：「有時候，聯準會的即興反應讓人覺得立場非常強硬，但在正式宣布時，他們的語調又變得更為溫和。」

聯準會這樣的語調變化，讓美元聞訊走軟，股市應聲飆漲。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110504