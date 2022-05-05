聯準會升息符合預期 新台幣連二升收29.509元

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（中央社記者潘姿羽台北5日電）美國聯準會宣布升息2碼，符合市場預期，不只美股大漲，台灣股匯市今天同步走揚，新台幣兌美元連二升，今天收盤收在29.509元，升1.6分，台北及元太外匯市場總成交金額11.56億美元。

美國聯準會宣布升息2碼，未如先前部分機構預期升息3碼，聯準會沒有採取積極鷹派作法，讓市場為之振奮。美股今天一吐悶氣，道瓊指數飆漲932點，標普500指數勁揚3%，為2020年以來最猛；台股不甘示弱，收漲130.29點，終場以16696.12點作收。

外匯交易員表示，美國聯準會決策結果不如想像中鷹派，國際美元回檔修正，加上台股開高收紅，激勵新台幣匯率一掃頹勢；今天以29.51元開盤後，匯價走揚、升破29.5元價位，盤中最高升抵29.438元，午後漲幅則逐步收斂，終場以29.509元作收。

不過外匯交易員也說，國際美元依舊處在高檔，且聯準會6月將繼續升息，資金回流美元資產的方向不變，新台幣短期難脫整理格局。（編輯：潘羿菁）1110505