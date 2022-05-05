黑天鵝衝擊筆電供需 第2季全球出貨估季減7.2%

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（中央社記者吳家豪台北5日電）研究機構DIGITIMES Research今天發布研究統計指出，在全球通膨升溫、俄烏戰事及中國清零封控等3大利空黑天鵝影響下，預期今年第2季全球筆電出貨將季減7.2%，並年減15%以上。

DIGITIMES Research分析師蕭聖倫透過新聞資料說明，筆記型電腦長短料問題雖開始顯著改善，但2021年第4季筆電出貨創新高導致高基期，未滿足的商務訂單較預期低，且品牌商處於新舊產品交替階段，出貨不積極，導致今年第1季全球筆電出貨季減近2成，淡季表現更淡。

展望第2季，DIGITIMES Research預估前6大品牌出貨皆將較第1季衰退，龍頭業者聯想因主攻的中國及歐洲巿場皆遭遇黑天鵝，消費與商務機種出貨皆將受打擊。第2名惠普將衝刺英特爾消費新品及Chromebook，但因第3大供應商仁寶昆山廠產能受中國封控影響，惠普第2季出貨目標將降低。

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DIGITIMES Research指出，品牌業者第3名的戴爾有多達6成以上產能由仁寶昆山廠供應，仁寶被封控將影響戴爾第2季出貨季增7%至8%的目標。第4名的蘋果因廣達松江廠為高階筆電唯一供應工廠且受封控影響最大，將使第2季蘋果筆電相關出貨大受影響。

第5名華碩因首季基期較高，加上俄烏戰事顯著打擊歐洲重點巿場，預期出貨衰退程度也高。第6名宏碁由於Chromebook第2季出貨力道不如往年，將面臨處於教育標案旺季、出貨卻衰退的情況。（編輯：黃國倫）1110505