搶搭聯準會升息新商機 公股行庫推美元優利定存

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（中央社記者張璦台北5日電）通膨壓力加重之際，美國進入升息循環，為美元走強提供支撐力道，一銀、華南銀等公股銀行看準市場有望掀起強勢美元新商機，順勢推出美元定存優利專案，利率最高突破2%。

美國聯準會（Fed）4日宣布升息2碼（0.5個百分點），各界預期美國下半年將維持升息節奏。第一銀行搭上升息潮，推出限時5天、年息最高2.08％的美元定存專案。

一銀指出，自5月4日起至5月8日止，不限個人或企業戶，只要透過一銀數位通路承作一年期美金定存，個人戶3000美元以上、企業戶20萬美元以上，就可享有2％專案利率；若以iLEO數位帳戶承作者，優惠利率更可高達2.08％。

因應美元升值、升息趨勢，華南銀行針對中小企業及個人戶客群，推出「6個月期年息1.15%、1年期年息1.35%的限時限量美元優利定存專案」。

華銀表示，限時限量美元優利定存不需要搭配理財產品，只要是個人戶或中小企業，以新台幣結購美元存款，單筆最低承作金額自5000美元起，即可享有6個月期年息1.15%、1年期年息1.35%的優惠美元定存利率。

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此外，為鼓勵企業戶使用零接觸金融服務，華銀推出「企業網銀美元優惠匯率方案」，企業戶經由企業網路銀行以新台幣結購美元存款，不限金額即可享美元即期賣出牌告減碼3.5分的優惠，優惠期間至111年6月30日止。

通膨壓力持續盤旋，聯準會下半年料將繼續升息，為美元走強提供支撐力道，華銀指出，當前經濟環境變化仍大，可將部分閒置資金布局在強勢貨幣，運用美元優利定存進行資金配置，享有穩定收益並保留運用彈性。（編輯：潘羿菁）1110505