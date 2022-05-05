統一集團跨足藝術市場 線上藝廊於博客來上線

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（中央社記者韓婷婷台北5日電）統一集團跨足藝術市場，由集團美麗事業董事長高秀玲操刀的線上藝廊「玲廊滿藝」今天正式在博客來網站上線，希望搭起藝術家與收藏家之間的橋梁，讓藝術創作能友善的被社會看見。

統一集團今天於台南奇美博物館舉行 「玲廊滿藝」上線記者會，除了邀請數十位知名藝術家一同見證外，也精選數百幅包含油畫、水彩、粉彩、壓克力等原創畫作，現場同時展出。

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統一夢公園生活事業總經理陳冠福表示，集團跨足藝術買賣市場，主要是希望成為藝術品與藏家之間的橋梁，將藝術帶進大眾的生活裡。很多藝術家致力創作，卻很少被看見；而一般民眾有很多人想收藏藝術品，但缺乏管道，初期由平面畫作開始，未來也可能擴及雕塑、攝影等作品。

統一集團表示，為使文創藝術更自然融入生活，玲廊滿藝以廣納生活藝術之美，豐富生命品味之意為核心概念，藉以展現藝術無邊，創意至極的藝苑之美。希望大家透過此一平台找到與作品的共鳴，提供大眾安心、便利購買原畫作的藝文平台。（編輯：趙蔚蘭）1110505