凌通、創惟與力士首季獲利創新高 九齊攀同期新高

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（中央社記者張建中新竹5日電）IC設計廠凌通、創惟、力士及九齊第1季獲利表現亮麗，包括凌通、創惟及力士第1季獲利同創歷史新高，九齊為史上同期新高。

受惠客戶因應供應鏈吃緊及疫情等因素提前備貨，微控制器（MCU）廠凌通第1季營運繳出亮麗成績單，營收與獲利同創歷史新高，季營收9.71億元，年增34%，稅後淨利2.21億元，年增128.3%，每股純益2.03元。

金氧半場效電晶體（MOSFET）廠力士在電腦、手機及電池等客戶加大拉貨力道，第1季營收與獲利同創歷史新高，季營收3.17億元，年增27.86%，稅後淨利0.58億元，年增241.19%，每股純益2.3元。

創惟在高速傳輸介面需求強勁下，第1季營運表現亮麗，營收及獲利都刷新單季新高紀錄，季營收12.39億元，年增113.33%，歸屬母公司淨利3.54億元，年增669.2%，每股純益3.93元。

九齊第1季在微控制器市場需求強勁，業績高度成長，季營收5.58億元，年增42.77%，稅後淨利1.62億元，年增174%，營收與獲利皆為史上同期新高，每股純益5.15元。（編輯：張均懋）1110505