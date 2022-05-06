世界先進第1季獲利創新高 每股賺2.5元

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）晶圓代工廠世界先進今天公布第1季稅後獲利新台幣40.92億元，創歷史單季新高，每股基本純益2.5元。

不過美國科技股重摔、那斯達克與費半指數跌幅均達5%，以及台股早盤重挫逾380點，世界先進早盤股價弱勢，最低來到103元，下跌4.18%，隨後跌幅收斂至3.2%，股價來到104元。

世界先進今天上午公布第1季合併損益，單季合併營收134.92億元，創單季新高，比去年第4季成長5.9%。第1季合併毛利率48.37%，創單季最佳表現，較去年第4季47.6%增加0.77個百分點。單季合併營業利益49.88億元，營益率36.97%，也創單季新高，較去年第4季36.11%增加0.86個百分點。

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世界先進第1季稅後獲利40.92億元，創單季新高，較去年第4季37.16億元成長10.1%，每股基本純益（EPS）2.5元，優於去年第4季EPS 2.27元。

世界先進今天下午將舉行線上法人說明會，法人預估，世界先進可持續受惠電源管理晶片（PMIC）每年年複合成長率5%至10%的成長趨勢，大部分新增晶圓產能將以PMIC為主，新產能陸續在第2季和第3季開出，預估第2季整體稼動率可維持超過9成以上高檔水準。（編輯：楊蘭軒）1110506