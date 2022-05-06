航運股回神 台股跌幅收斂力守16400點關卡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北6日電）在通膨隱憂仍難消散下，美股重挫1063點，連帶拖累台股今天表現，加權股價指數盤中一度大跌383.95點，尾盤在航運股拉抬下，終場下跌287.92點作收，重量權值股台積電則下跌14元持續弱勢。

加權股價指數終場下跌287.92點，跌幅1.72%，收在16408.20點，守住16400點關卡，成交值新台幣2458.78億元；台股本週週線下跌183.98點，週線連2黑。

權王台積電今天跌破530元，收在528元，成為外資提款機，所幸航運股有長榮集團帶頭，長榮、長榮航雙雙翻紅，分別收在154元、36.2元，陽明也翻上紅盤，收在130.5元；化肥概念東鹼、興農、台肥、中碳也成為資金搶短標的。

股市表現不佳，新台幣匯率也出現大幅貶值，台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收29.704元，貶1.95角，成交金額11.67億美元。

分析師表示，受到俄烏戰爭影響，歐盟考慮分階段對俄羅斯實施石油禁令，地緣政治緊張加劇，衝突有擴大疑慮，加上中國大陸疫情導致供應鏈遇瓶頸，兩大利空讓全球通膨數據居高不下，雖然美國聯邦準備理事會（Fed）如市場預期宣布升息2碼及6月啟動縮表，並化解市場對一次升息3碼的擔憂，但美債殖利率飆高，恐慌情緒再起，美股反彈曇花一現，為台股持續反彈增添變數。（編輯：楊凱翔）1110506