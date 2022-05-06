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業外認列立訊評價損失 緯創首季每股虧0.31元

2022/5/6 18:43
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（中央社記者吳家豪台北6日電）代工廠緯創今天召開董事會通過2022年第1季財報，合併營收達新台幣2264億元，年增27.83%，創同期新高；營業淨利38.46億元，年增25%，但因提列立訊股票金融評價損失43.5億元，稅後虧損達8.6億元，每股虧損0.31元。

針對持股立訊，緯創向中央社記者表示，將持續關注並視適當時機進行調節，以減少此業外投資造成的衝擊。

緯創董事會同時通過，將新竹縣國際AI智慧園區興建廠辦大樓的資本支出預算由46.7億元提高至67億元。

緯創4月合併營收達683.52億元，相較單月歷史次高的3月減少27.94%，年增0.19%；累計今年前4個月合併營收約2947.98億元，年增20.15%。

緯創4月筆記型電腦出貨160萬台，月減70萬台；4月桌上型電腦出貨70萬台，月減20萬台；4月顯示器出貨170萬台，月增10萬台。

緯創指出，昆山廠並未生產筆電，目前已恢復正常運作，但物流仍有限制，可能影響5月出貨。第2季筆電出貨逐月往上趨勢不變，推估第2季筆電與桌上型電腦出貨都將季增個位數百分比；顯示器需求穩定，預估第2季出貨將季增兩位數百分比。

另外，代工廠英業達公布4月合併營收約441.58億元，月減17.57%，年增15.61%；今年前4個月累計合併營收1729.53億元，年增15.27%。

英業達表示，4月筆電出貨180萬台，月減20萬台；由於中國封城造成供應鏈缺料，5月筆電出貨可能較4月大幅減少，推估今年第2季整體筆電出貨將與第1季持平。（編輯：林興盟）1110506

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