經部：漁電共生專區逾1.2萬公頃 綠能加持產量翻倍

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（中央社記者謝方娪台北7日電）漁電共生為綠能政策推行重點，經濟部今天表示，政府主動劃設漁電共生專區，在彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東已公告1萬2533公頃漁電共生專區，除可翻轉傳統漁村經濟，也有助達成能源轉型。

經濟部說明，根據農委會水試所試驗成果，室內養殖在導入自動化設施後，與戶外傳統養殖相比，平均漁獲量可達4倍以上，可見光電讓養殖再加值，漁電共生真正實現「漁幫電、電幫漁」的經濟效益。

經濟部今天發布新聞稿指出，行政院副院長沈榮津6日率領相關單位，參訪由雲豹能源與台鹽綠能於2020年聯手在台南北門區三寮灣打造「智慧漁電共生溫室大棚及養殖數位分身示範基地」，希望透過實地參訪示範案場，加速推動漁電共生政策。

沈榮津表示，政府秉持「漁業為本、綠能加值」精神，結合並維持農業經營為原則，推動太陽光電並協助導入智慧養殖技術，透過訂定相關規範保障原有承租農漁民的權益，中央也將持續了解當地漁民心聲，跨部會合作與地方政府共同推動漁電共生。

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經濟部表示，政府主動劃設漁電共生專區，主要由農委會盤點無生態疑慮漁塭、經濟部完成環社檢核、內政部完成海管審查及台電布建饋線；在彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東已公告1萬2533公頃的漁電共生專區。

經濟部指出，本次智慧漁電共生示範案場是由雲豹能源、台鹽綠能串聯資策會等多家業者共同投入，並以室內養殖設施形式量身打造，整體養殖場面積390坪，屋頂架設太陽光電系統共179.8kW，目前年發電量可達28萬6705度，發電量表現優於原先預估值，預計20年可發電430萬度，約可減碳218.5噸。（編輯：張均懋）1110507