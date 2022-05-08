台股本週聚焦代工廠營運 法人：留意通膨及庫存調整

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）美股收黑，科技股跌幅重，台股6日大跌287點、收在16408點，週線連2黑，外資今年累計賣超達新台幣7378億元，台股近期仍價跌量縮。

本週台股聚焦代工大廠第2季營運展望及中國COVID-19疫情封控影響，法人指出，美國將公布CPI指數，MSCI也將調整台股權重，關注通膨變數、需求端變化、以及庫存調整趨勢。

美股收黑，科技股跌幅重，道瓊工業指數終場下跌98.60點，或0.30%，收在32899.37點，標準普爾500指數下跌23.53點，或0.57%，收在4123.34點；以科技股為主的那斯達克指數下跌173.03點，或1.40%，收在12144.66點，費城半導體指數下跌23.465點，或0.78%，收在2982.064點。

台股加權指數6日大跌287.92點，收在16408.20點，成交值新台幣2458.77億元，加計盤後2503.35億元，週線下跌183.98點，週線連2黑。三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超280.45億元，其中自營商賣超46.56億元，投信買超1.69億元，外資及陸資賣超235.58億元。

根據統計，投信已連17個交易日買超台股，2月7日農曆春節後開紅盤到5月6日，投信僅4天賣超台股，期間累計買超達1123億元，今年累計買超台股超過1300億元；相較之下，農曆春節開紅盤至5月6日，外資累計賣超台股已超過7000億元，今年累計外資賣超規模達7378億元。

觀察台股近期量能，根據統計，從3月21日至5月6日的32個交易日期間，台股僅5個交易日成交值超過3000億元，且有9個交易日低於2500億元，呈現價跌量縮走勢。

本週包括華碩、鴻海、英業達、台達電、上銀、佳世達、儒鴻、祥碩、中信金、玉山金等電子科技、金融、傳產指標個股，將舉行法人說明會，此外和碩、仁寶、廣達等代工大廠，將公布4月營收和第1季綜合損益，市場關注代工大廠第2季營運展望及中國COVID-19疫情封控影響。

此外指數編纂公司MSCI（明晟）將於13日公布調整結果，並於31日收盤生效，市場預期台股權重將小幅調降。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，近期市場大幅回檔主因，在於俄羅斯入侵烏克蘭戰事持續，推升全球油價居高不下，通膨疑慮未緩，金融市場對下半年整體需求面展望趨於悲觀，加上美國第1季國內生產毛額（GDP）萎縮1.4%，市場擔憂經濟出現下滑，加上通膨恐加速美國聯準會（Fed）貨幣緊縮，股市明顯修正拉回。

觀察資金動向，安聯投信台股團隊指出，現階段市場仍充斥較多短線資金，加上低接買盤力道不足，台股盤勢易忽漲忽跌、波動較大，資金流向也對台股走勢形成壓力。

展望台股本週走勢，安聯投信台股團隊表示，俄羅斯入侵烏克蘭衝突及中國封城屬於短期風險，關鍵因素仍是通膨與升息，高本益比個股族群壓力大，此外須觀察需求端是否趨緩、以及庫存調整變數。

安聯投信台股團隊指出，儘管庫存調整漸成市場共識，但目前未看到價量齊跌的硬著陸狀況，留意下半年需求展望變化對庫存調整影響程度，布局步調建議審慎，靜待5至6月落底訊號。

葉獻文指出，近期台股回檔幅度大，已來到區間下緣，有機會反彈，本週首要觀察本週美國將公布4月消費者物價指數（CPI），觀察通膨變數，若通膨增速放緩，有機會緩和市場悲觀情緒，美國聯準會也有空間調整鷹派升息作法。

葉獻文表示，中國本土COVID-19疫情封控變數，使得第2季業績有下修風險，對產業鏈與終端需求減緩也產生負面效應；不過，他說，第2季向來是科技股淡季，且上海等周邊城市陸續復工復產，第2季封控影響可淡化。（編輯：蘇志宗）1110508