文曄首季淨利創同期新高 每股盈餘2.77元

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（中央社記者吳家豪台北9日電）半導體通路商文曄科技今天召開線上法人說明會，公布2022年第1季合併營收新台幣1279億元，年增31%；歸屬母公司業主稅後淨利22.18億元，年增47%，創歷史同期新高，每股盈餘2.77元。

展望第2季，文曄預估營收將介於1160億元至1240億元間，營收預估中位數約當年增17.5%；預估第2季營業利益率將介於2.6%至2.8%之間。

就產品應用別而言，文曄表示，手機產品因應季節性調整，第2季營收將呈現季減；非手機應用因需求穩健，預期第2季營收將微幅季增與雙位數年增，尤其在文曄重點投資的車用電子、工業與儀器、通訊等，預期第2季營收將呈現更高的季增與年增幅度。

文曄董事長鄭文宗表示，中國因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情採取的封控措施對華東地區影響比較大，其他地區仍可以正常出貨，且大客戶有進出通行證，因此封控問題沒有想像嚴重，隨著陸續解封，文曄出貨在第2季很快就可以追上。

法人提問IC價格走勢，鄭文宗觀察，今年第1季不少整合元件製造（IDM）廠漲價約10%，主要為成熟製程的電源管理IC、微控制器等，供給仍吃緊，目前沒看到價格下滑現象，甚至傳出部分供應商考慮再漲價。

文曄同時公布4月合併營收約443億元，月減6%，年增24%；累計今年前4個月合併營收1723億元，較去年同期成長29%。（編輯：張良知）1110509