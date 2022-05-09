宏碁陳俊聖：海運費用下滑 說運費永遠很貴是騙人的

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（中央社記者吳家豪台北9日電）電腦品牌廠宏碁董事長陳俊聖指出，宏碁在「海上漂」的貨物數量是疫情前的2倍以上，不過海運運費一直在下滑，因為疫情打亂供應鏈運作，能上船的貨物減少，需求也放緩，「說運費永遠很貴，那是騙人的」。

他說，今年第1季以來半導體供給確實改善很多，可是供應鏈產生別的問題，也就是中國華東與華南地區因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情採取封控措施，對所有公司都有影響，除非在當地沒有供應商。

另一個問題是俄烏戰爭，陳俊聖指出，表面上看來是俄羅斯跟烏克蘭生意突然沒辦法做了，對宏碁影響約中個位數百分比，但俄烏戰爭並非獨立事件，還會對糧食、能源、稀有金屬供應造成影響。

「環境比今年1月更複雜，有新的因素產生，疫情造成的供應鏈影響是當時沒看到的，戰爭是當時沒看到的。」陳俊聖也提到，在途貨物「海上漂」的問題仍然沒有解決。

他分析，宏碁目前在海上漂的貨物，是原來正常水準的2倍以上。但運輸問題會逐漸緩解，原因之一是工廠產出變少，需求也比較小一點，而且今年下半年會有更多新船投入營運。

陳俊聖說，宏碁最糟的時候，一天做好的貨能上船的比例只有5%，其他95%的貨都在碼頭等，可能要3天、1週或1個月，現在這個問題已經沒那麼嚴重。

他進一步指出，海運運輸成本一直在往下滑，雖然跟疫情之前比還是比較貴，但是相較運費最貴的時候已經變便宜。以歐美航線為例，運費大約下滑個位數百分比；如果是去南洋、印度、巴基斯坦的船，運費已經下滑兩位數百分比。

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「說運費永遠很貴，那是騙人的，因為那是現貨市場，很快就下來了。」陳俊聖說，宏碁也評估過空運，但有些產品例如顯示器的空運成本可能比產品本身更貴，不太合理。

他表示，零組件長短料問題仍存在，但原因不同。現在關鍵零組件是宏碁自己採購，可以自行掌控；主要問題是代工廠購買的其他小零件，可能部分供應商所在地區剛好被封城、出不了貨，導致長短料問題。（編輯：張均懋）1110509