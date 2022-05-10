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鴻海購美Lordstown電動車廠 交易完成期限傳再延

2022/5/10 10:41
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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）鴻海電動車布局備受關注，外媒報導，鴻海集團收購美國電動車新創公司Lordstown俄亥俄州組裝廠的交易期限再度延遲。

彭博（Bloomberg）報導，電動車新創公司Lordstown今天股價一度重挫近19%，主要是將俄亥俄州組裝廠賣給鴻海集團的交易期限再往後延。

報導指出，Lordstown與鴻海的交易完成日再往後延4天，改為5月18日，這筆收購交易原定4月完成，這已經是第2次延遲交易。

Lordstown今天股價收在1.78美元，跌幅6.54%，今年迄今股價跌幅已超過50%。

鴻海集團去年10月宣布與Lordstown Motors達成原則性框架協議，以2.3億美元購買Lordstown位於俄亥俄州620萬平方英尺的生產和組裝工廠；鴻海集團與Lordstown Motors合作的Endurance電動皮卡車款，預計最快第3季量產。

鴻海將於12日舉行線上法人說明會，電動車布局進展將是關注焦點之一，鴻海日前指出，持續設計新車，開發關鍵零組件和解決方案；鴻海也與印尼、沙烏地阿拉伯合作，未來將在這兩個國家布建電動車和電池相關供應鏈。（編輯：楊蘭軒）1110510

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