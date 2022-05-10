澳洲東部天然氣豐沛 經濟部要求中油深入評估

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（中央社記者曾智怡台北10日電）外界關注，澳洲東部新興煤層天然氣資源豐富，已大量輸出至日韓等國，但台灣未與東澳產業締結合作關係，經濟部次長曾文生表示，中油購氣一向採分散來源策略，將要求中油與澳洲進行更深入接觸，完整評估氣源量與熱值是否符合台灣需要。

中油天然氣採購採長約為主、現貨為輔，且分散來源策略，以去年為例，輸入來源以澳洲32.2%及卡達24.5%占比最高；自俄羅斯進口天然氣占比9.7%，與俄羅斯的合約已在3月到期，後續已有替代來源可補足缺口。

根據媒體報導，澳洲東部新興煤層天然氣（Coal Seam Gas，簡稱CSG）出口量持續成長，70％輸出至日本、韓國、中國等亞洲市場；然而，台灣雖然與澳洲簽約購置天然氣，但大多與西澳地區供應商交易，未與東澳產業締結合作關係，十分可惜。

曾文生今天接受「新聞放鞭炮」廣播節目專訪時表示，中油採購天然氣都有確定策略，至於新氣源的可能，有要求中油評估，初步回應是要考慮藏量與熱值，由於台灣天然氣較多用在發電，熱值是否相符是重點。

至於天然氣來源，曾文生指出，扣除來自北邊俄羅斯的天然氣，台灣向多方天然氣氣源購買，其中澳洲比例最大，另有來自中東、美洲等天然氣。

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有關澳洲供氣不必經過中國，在國安、氣源安全性考量之下，是否將澳洲列為優先採購國。曾文生表示，台灣側重澳洲天然氣和原料，台澳都有固定能礦會議，中油和澳洲購氣合作良久，會要求中油給予完整評估說明。

曾文生節目後接受媒體訪問時補充，台灣採購天然氣一向貫徹分散供氣來源，全世界約19國有供應天然氣，中油即和18國採購，當然現在需扣除3月底俄羅斯供氣暫時中斷部分。若新氣源在供給量符合台灣需要，中油都會積極接洽了解，針對可能性氣源做更深入接觸。（編輯：郭無患）1110510