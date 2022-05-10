資本市場動盪 15家上市櫃金控4月獲利衰退25%

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（中央社記者蘇思云、謝方娪、張璦、潘姿羽台北10日電）4月金融市場持續震盪，影響股債處分利得，15家上市櫃金控4月稅後淨利新台幣407.03億元，年減25.9%，累計前4月稅後淨利為1881.48億元，同樣大減23.9%。

15家金控中，僅富邦金單月獲利突破百億元，奪下金控單月獲利王，富邦金則續居前4月獲利與每股獲利王寶座。不過，4月金融市場受到烏俄衝突及通膨等因素影響，波動加劇，除了富邦金與永豐金外，其餘金控4月獲利都比去年衰退。

富邦金4月稅後淨利145.05億元，創歷年同期新高；累計前4月稅後淨利609.82億元，創歷年同期次高；累計每股稅後盈餘（EPS）為5.17元，續居金控每股獲利王。因俄羅斯如期以美元支付債息，富邦人壽4月並未增提俄債預期信用損失，累計前4月提損22.6億元。

國泰金表示，4月稅後淨利為97.4億元，年減31.6%，累計前4月稅後淨利439.5億元，年減38.3%，累計EPS為3.33元，續居第二。國泰金指出，主因去年金融市場上行，投資收益高基期所致，不過各子公司核心業務動能穩健。

中信金表示，4月稅後淨利34.38億元，雖然年下滑25.9%，不過銀行跟保險核心動能仍維持穩健，前4月累計稅後淨利197.3億元，年衰退18.9%，累計EPS為1.01元，續居第三名。

開發金控在壽險及銀行兩大業務動能支撐下，4月稅後淨利15.5億元，累計今年前4月稅後淨利112.24億元，累計EPS為0.67元、續居金控第4名。

玉山金控前4月累計稅後盈餘48.6億元，較去年同期減少31.1%。玉山金說明，本月金融市場波動大，影響債券及股票投資評價；此外，國內經濟穩健發展，資金需求帶動放款大幅成長，也使得對應的提存金額增加較多。美、台央行升息有助利差提升，放款的利息收益將逐漸顯現。

新光金4月稅後淨利11.16億元，年減41%，累計稅後淨利45.78億元，年減6成，EPS為0.32元。新光金獲利衰退主因今年市況不比去年同期，實現資本利得相對減少所致。

台新金4月因取得台新人壽交易合約中的或有價金評價受殖利率上升影響，提列2.7億元或有價金，4月自結稅後淨利5.2億元，年減近7成，累計前4月稅後淨利26.6億元，累計EPS為0.18元。

4家公股金控4月稅後淨利都呈現年減格局，合計稅後淨利58.73億元。兆豐金4月賺17.14億元、累計EPS為0.57元，登上公股單月獲利和每股獲利雙冠王寶座。

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不過，兆豐金4月稅後淨利年減逾4成，兆豐金高層指出，主因是財務操作差異，今年股市不盡理想，自營部位、經紀收入都受影響，證券方面也有所虧損，產險則呈現損益兩平，多少與防疫保單理賠有關。

合庫金4月賺11.04億元、年減37.06%，合庫金高層表示，最主要原因在於今年金融市場波動劇烈，財務操作困難度增加，投資部位評價損失，影響獲利；同時，第一金4月獲利15.82億元、年減22.87%；華南金4月獲利14.73億元、年減10.4%。（編輯：林淑媛）1110510