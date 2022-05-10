俄烏戰事加通膨衝擊 面板雙虎4月營收年減3成

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（中央社記者潘智義台北10日電）俄烏戰事、通膨造成面板需求下降，友達光電今天公布4月自結合併營收新台幣202.2億元，月減27.9%，年減31.7%；群創光電4月合併營收206億元，月減13.8%，年減32.1%。

友達透過新聞稿說明，4月營收大幅下滑，主要受戰爭、通膨等總經不確定性因素影響，加上先前塞港、缺櫃導致通路庫存水位偏高，造成客戶需求偏弱。

另外，中國華東地區4月開始執行嚴格的疫情封控措施，影響友達光電在昆山及蘇州的生產基地人員出勤，以及上游原物料供應而降載生產，下游客戶也因在封控範圍內無法正常出貨。

友達指出，目前中國疫情逐步趨緩，部分地區開始解封，預期要完全恢復正常仍需要一段時間。

友達統計，4月面板總出貨面積達157.8萬平方公尺，較3月減少24.4%。

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群創光電4月營收年減約3成，但月減幅度僅13.8%，跌幅低於友達的月減27.9%；群創統計，4月大尺寸面板合併出貨量計1068萬片，較3月減少10.9%；中小尺寸面板合併出貨量計2655萬片，較3月增加14.5%。

另外，供過於求造成面板價格走跌，直接造成面板廠營收減少，除4月面板價格下滑之外，5月報價續跌，研調機構集邦科技日前公布5月面板報價顯示，32吋每片均價下跌2美元、43吋下跌1美元、55吋跌2美元、65吋下跌5美元。（編輯：張均懋）1110510