外資賣超16.1億元 砍金融股

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（中央社記者張建中台北10日電）台股今天開低震盪走高，早盤一度重挫314點，達15734.44點，創近1年低點，隨後買盤進場，指數由黑翻紅，收漲12.78點。外資賣超16.1億元，賣超前10名以金融股居多。

隨著那斯達克指數重挫，早盤電子類股指數持續破底，達717.75點，大跌2.24%，不過在台積電跌勢收斂，聯發科、聯電及大立光等指標股股價由黑翻紅，帶動整體電子類股指數震盪翻紅。

台股加權指數終場上漲12.78點，力守16000點關卡，收在16061.70點，漲幅約0.08%，成交值新台幣2560.81億元。

外資及陸資賣超16.10億元，自營商買超11.24億元，投信買超1.70億元，呈土洋法人對作局面；三大法人合計賣超3.16億元。

據台灣證券交易所資料，外資賣超前10名中以金融股居多，有富邦金、新光金及元大金。其餘賣超前10名還有國泰智能電動車、華航、中鋼、台積電、富邦未來車、期街口布蘭特正2及慧洋-KY。

外資買超前10名中有3檔金融股玉山金、中信金及開發金，其餘有群創、長榮、友達、長榮航、聯電、元大滬深300正2及仁寶。

分析師王兆立表示，觀察外資買賣超情況，並未集中特定族群，買賣超前10名中同時有金融股、晶圓代工及航運股，以個別股操作為主。

王兆立說，台股短線恐慌氣氛升高，預期指數接近本波段低點，基本佳的指標股能否止跌反彈，料將牽動台股後市，是重要觀察指標。（編輯：趙蔚蘭）1110510