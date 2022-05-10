自行車雙雄4月營收衰退 巨大受累封控年減15%

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（中央社記者潘智義台北10日電）自行車雙雄巨大因中國封控影響，今天公布4月營收新台幣58.46億元，月減34.6%，年減15.42%；美利達4月合併營收27.06億元，月減18.88%，因台灣出貨歐洲航班不順所致，但年增12.38%。

巨大統計，1至4月集團累計營收281.52億元，年增2.31%；美利達統計，1至4月累計合併營收108.64億元，年增4.14%。

美利達今天董事會並通過集團第1季稅後淨利12億2804萬元，較去年同期成長3.5%，每股稅後盈餘4.04元。美利達指出，將逐步提升高單價電動自行車比重，以增加獲利。

巨大集團透過新聞稿指出，4月巨大集團位於昆山的4座工廠配合當地政府防疫措施暫停生產，雖然已於4月28日復工生產，但4月整體生產及外銷出貨都受到影響。不過，巨大台灣廠、荷蘭廠及匈牙利廠因生產順利，營收顯著成長。

巨大說明，雖然上海及昆山封城，但捷安特中國內銷在其他城市仍有亮麗的表現，4月中國內銷營收有接近1成的成長。

巨大強調，美國及歐洲市場對中高階自行車，以及電動輔助自行車（E-bike）的需求依舊強勁。

美利達表示，4月合併營收較3月減少，主因出口歐洲航班無法順利排上，雖然中國因應疫情採取封控措施，但電動自行車全數在台灣生產，而位於中國山東及南通的一般自行車廠並不在封控區，所以現階段並不受影響。

美利達統計，4月自行車出貨12萬1106台，年增20.27%；1至4月累計出貨41萬6304台，年增1.35%。（編輯：趙蔚蘭）1110510