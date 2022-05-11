台股量縮收黑守住萬六 分析師：盤勢仍偏弱

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（中央社記者潘智義台北11日電）通膨疑慮未除，美股走勢分歧，台股今天開低震盪，雖一度翻紅，但收盤仍下跌55.45點，成交量明顯縮減，在台積電發揮撐盤力道下，指數仍力守16000點之上。

加權指數終場收在16006.25點，下跌55.45點，跌幅0.35%，成交值大幅縮減至新台幣2062.1億元，8大類股當中僅紡織、機電類股上揚。

半導體類股成交金額占大盤29.86%、航運類股占15.23%，為成交金額前兩大族群。

雖然費城半導體指數勁揚2.51%，但電子權值股台積電未同步走高，盤中一度漲至526元，但尾盤漲勢收斂，收在521元，僅小漲0.58%；聯電收在48.65元，小跌0.51%；IC設計大廠聯發科收829元，上揚1.1%；蘋果光學鏡頭供應商大立光收1615元，下挫0.31%。

貨櫃三雄僅公布4月營收年增65.65%的萬海收在平盤151.5元，長榮、陽明都收黑，分別下挫3.02%、2.75%。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，美股止穩但沒方向，破底危機仍未真正解除，台股也由短線跌深止穩，但盤勢還是偏弱。

蔡明翰解釋，台積電是影響指數很深的權值股，明年可望調漲產品售價，4月營收又創新高，但股價自高點拉回已超過2成，基本面其實未變，外資賣台積電還是因為系統性風險。

因此，他認為，只要俄烏戰事未停，物價高漲疑慮未除，市場仍然偏空，即便短線資金流向電子股，出現反彈，投資人可做價差交易，但上檔壓力沉重，長線投資人還是不宜追高。（編輯：楊凱翔）1110511