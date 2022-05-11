上市公司4月營收年增1.66% 航運、半導體業成長多

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（中央社記者潘智義台北11日電）台灣證券交易所今天公布，4月全體上市公司營收總計新台幣3兆1150億元，較去年同期成長1.66%，成長公司主要為航運業、油電燃氣及半導體業；營收成長公司共507家，衰退公司456家。

台灣證券交易所新聞稿指出，1至4月全體上市公司營收總計12兆9150億元，較去年同期成長1兆1619億元，增幅9.89%；其中營收成長公司共614家，衰退公司共349家。

證交所說明，全體上市公司4月營收呈現成長趨勢主要產業為航運業、油電燃氣及半導體業；衰退趨勢主要產業為光電業、金融保險業及觀光事業。

全體上市公司1至4月累計營收呈現成長趨勢前3名產業為航運業、油電燃氣業及半導體業，衰退趨勢產業為金融保險業、橡膠工業及光電業。

證交所表示，全體上市公司4月營收成長較大產業，航運業因疫情影響供需失衡，導致貨運需求成長及運價上漲，油電燃氣業受原油價格上漲影響，帶動產品價格上漲，半導體業受5G晶片及車用晶片等市場需求影響。

上市公司4月營收衰退較大產業當中，光電業因面板價格下跌及市場需求下滑，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少，觀光事業受國內疫情升溫影響。

全體上市公司累計1至4月營收成長較大產業，航運業受惠貨運需求成長及運價上漲，油電燃氣業因原油價格上漲，帶動產品價格上漲，半導體業受5G晶片及車用晶片等市場需求影響，帶動累計營收成長。

上市公司1至4月累計營收衰退較大產業當中，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少，橡膠工業因疫情趨緩，下游手套廠訂單銳減，車用輪胎銷售下降，光電業因面板價格下跌及市場需求下滑。

本國及第一上市公司分別計887家及76家，共計963家，皆已於5月10日前完成4月營收申報作業。（編輯：黃國倫）1110511