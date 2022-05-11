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藍天筆電需求延續 首季每股賺1.01元寫16季新高

2022/5/11 21:01
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（中央社記者吳家豪台北11日電）藍天電腦今天董事會通過第1季財報，受惠於筆電需求延續、淡季不淡，合併營收達新台幣64.04億元，年增14%，創同期新高；稅後淨利5.93億元，年增1.85倍；每股盈餘1.01元，改寫近16季新高。

藍天筆電事業今年第1季業績維持高檔，單季出貨51萬台、營收54億元皆年增15%，續創歷史同期新高；藍海機種銷售比重攀升至78%，也將筆電第1季營業利益率推升至7.2%，季增0.6個百分點。

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展望第2季，藍天透過新聞稿表示，4月筆電事業受到中國封控等不利因素影響，產銷往後遞延至5、6月，目前昆山廠復工已達97%，加上藍天主要銷售的商務、電競型筆電需求仍強，透過調整出貨排程，努力滿足客戶訂單需求，並於適當時機推出搭載英特爾新一代中央處理器及輝達（NVIDIA）新顯示卡的電競與商務產品。

藍天集團旗下中國通路事業群配合當地政府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防控政策，適當控管費用支出，百腦匯18家科技廣場平均出租率達96%。轉投資30%的群光廣場百貨今年第1季營收人民幣12.01億元（約新台幣53億元）、達去年同期9成，加上費用控管得宜，稅後淨利約人民幣2900萬元，與去年同期持平。（編輯：潘羿菁）1110511

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