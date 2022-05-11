台航首季營收逾8億元 看好全年散裝航運表現

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（中央社記者賴言曦台北11日電）台航今天公告首季合併營收為新台幣8.17億元，年增24.84%，稅後淨利2.44億元，年增56.9%，每股盈餘0.59元。展望後市，台航引述分析報告認為，今年全年散裝運價應可維持不錯水準。

台航4月營收為3.17億元，年增19.41%，創2018年8月以來單月營收新高。

台航表示，台航有86%營收來自散裝，因現有船舶合約採全浮動、半浮動或固定的日租金混搭配置，散裝船隊皆能維持一定獲利。

台航指出，5月中旬及9月還有6萬噸及8萬噸級散裝船加入，且今年還有約7艘現有散裝船陸續換約、續約，若按租金市場現況並換算下來，採全浮動或半浮動者每天收入約逾2萬美元。

台航也提到，今年仍將持續汰舊換新計畫，預計將處分1艘船齡較大船舶「台裕輪」，除可持續認列處分船舶利益外，台航也將陸續公告訂造各2艘6萬噸及4萬噸散裝船計畫，以維持船隊規模並提高船隊競爭力，預計2024年陸續交船。

展望後市，台航表示，歐盟日前已通過對俄羅斯實施新制裁，其中包含禁止進口俄羅斯煤炭，迫使歐洲買家未來將尋求更遠地區煤炭的供應來源，使得運送航程更長，有利乾散貨海運運價。

台航提到，印度正值疫後復甦，工商所需電量大增，近期又遇超級熱浪，國內產煤不足，缺煤發電問題加劇，印度已要求各電廠加大煤炭進口，預期將帶動煤炭海運量走揚，短期對運載煤炭占比大的中小型船舶運價是一利多。

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台航另引述國際研究機構Clarksons報告指出，預估今年乾散貨海運量需求成長下降為2%，但因新船交船量少於去年，且舊船拆船噸位會略增，故整體船舶噸位淨增加應會略低於去年，以目前俄烏戰爭發展及國際對俄羅斯的經濟制裁來看，對散裝航運整體的浬噸供需並未造成負面影響，預估今年全年散裝運價應可處於不錯水準。

另外，台航表示，今年第1季持有陽明股票約3.8萬多張，考量現金股利、資本支出及營運資金需求，將擇機分批處分6000張股票，剩餘約3.2萬張將會參與今年陽明除息，預計將認列6.4億元的業外股利收入，折合每股稅後盈餘（EPS）約1.53元。（編輯：林興盟）1110511