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宏碁資訊通過上櫃審議 拚下半年掛牌

2022/5/11 21:21
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（中央社記者吳家豪台北11日電）電腦品牌廠宏碁拓展新事業有成，旗下雲端服務及數位轉型解決方案供應商宏碁資訊今天通過證券櫃檯買賣中心上櫃審議會，目標於今年下半年正式掛牌上櫃。

宏碁資訊今年第1季營收達新台幣16.42億元，年增15.86%；營業毛利與稅後純益分別年增37.56%、63.18%；毛利率14.84%與每股盈餘3.18元皆創新高。

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宏碁公司暨宏碁資訊董事長陳俊聖透過新聞稿表示，在整體環境受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊時，宏碁資訊持續布局雲端服務，協助企業從地端邁向雲端，更是宏碁逐步實踐「多元事業引擎策略」的重要推進動能。

展望今年，宏碁資訊將聚焦3大方向，包括MSP雲端維運託管平台、雲端加值服務、多元的產業智慧解決方案，將擴大金融、高科技、醫療、零售等產業的人工智慧物聯網（AIoT）應用服務版圖，持續與國際科技大廠進行技術合作。（編輯：林興盟）1110511

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