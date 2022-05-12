鴻海購Lordstown組裝廠完成協議 正式獲北美電動車製造基地

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（中央社記者鍾榮峰台北2022年5月12日電）鴻海（2317）布局電動車有新進展，今天宣布與商用電動輕型卡車供應商Lordstown Motors完成代工生產製造協議及合資開發協議，正式取得北美電動車製造基地，Lordstown也成為鴻海第1個量產的商用車客戶。

根據先前公告，Lordstown與鴻海在去年11月11日簽訂資產購買協議（APA），鴻海將取得Lordstown在美國俄亥俄州現有生產和裝配廠，後續也陸續完成資產交割轉移準備，並已獲得主管機關批准。

鴻海今天新聞稿指出，此次完成代工生產製造協議以及合資開發協議，代表鴻海正式取得Lordstown廠房，俄亥俄州將成為鴻海在北美第1個電動車製造基地。

鴻海指出，資產移轉後，總計約有400位Lordstown員工轉入鴻海旗下，相關團隊將是鴻海發展電動車的即戰力。

鴻海表示，除了保障相關員工工作權益不受影響外，未來也會透過與不同原廠委託製造（OEM）車廠合作，提供北美地區員工在電動車領域，更多元且具前瞻性的工作發展機會。

鴻海也指出，今天正式完成代工生產製造協議，確定Lordstown Motors成為鴻海第1個量產的商用車客戶，下半年將開始在俄亥俄州工廠生產Lordstown電動皮卡車款，鴻海也將供應部分零配件。

另外，合資開發協議是鴻海與Lordstown將以MIH開放平台為基礎，設計開發以全球市場為目標的商用電動車，鴻海將投資5500萬美元並持有合資公司55%股權，雙方共享資源，結合鴻海與Lordstown在資通訊與電動車產業的know-how， 服務OEM客戶。

鴻海先前表示，與Lordstown Motors合作的Endurance電動皮卡車款，預計最快第3季量產。(編輯：陳正健）1110512