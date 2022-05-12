鴻海Lordstown合資 與威州廠成北美兩製造重鎮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）鴻海今天宣布電動車子公司砸下5500萬美元，投資與商用電動輕型卡車供應商Lordstown合資的MIH EV Design LLC，持股比重55%，將服務全球OEM車廠，並引進MIH聯盟開放平台設計。

法人今天分析指出，鴻海集團正式取得Lordstown在美國俄亥俄州生產和裝配廠後，確立在北美電動車生產基地，與美國威斯康辛州的資通訊（ICT）廠區，成為在北美地區的兩大製造重鎮。

鴻海今天宣布與商用電動輕型卡車供應商Lordstown Motors完成代工生產製造協議及合資開發協議，除了正式取得Lordstown在俄亥俄州現有生產和裝配廠與400名員工團隊外，鴻海電動車子公司Foxconn EV Technology Inc.也與Lordstown正式合資設立MIH EV Design LLC.，鴻海子公司出資5500萬美元（約合新台幣16.35億元）、持股比重55%。

鴻海指出，雙方合資公司未來將服務全球原廠委託製造（OEM）客戶，並引入MIH電動車聯盟的開放平台設計。

法人進一步分析指數，Lordstown屬於品牌車廠，未來與鴻海合作擴大OEM車廠服務範圍，透過雙方合資公司MIH EV Design LLC.是最佳策略，品牌與組裝製造分工明確；鴻海取得的俄亥俄州組裝生產廠，可透過合資公司找到出海口，合資公司也讓MIH聯盟開放平台可接觸全球OEM客戶。

法人推測，MIH EV Design LLC.初期服務Lordstown商用電動卡車和Fisker的PEAR專案，未來將擴大服務全球電動乘用車廠。

法人分析，鴻海集團透過此次取得Lordstown在俄亥俄州現有生產和裝配廠，建立北美電動車製造基地，與威州廠區在北美地區形成電動車和資通訊生產兩大重鎮。（編輯：張良知）1110512