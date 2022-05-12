瞄準5G商機 元大全球5G ETF更名

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（中央社記者韓婷婷台北11日電）瞄準全球5G商機的元大全球5G ETF 12日起正式更名，元大投信表示，ETF簡稱由原本「元大全球未來關鍵科技」，改為「元大全球5G」。

元大投信表示，市場顧慮聯準會貨幣政策加速緊縮，導致全球科技股在5月升息前夕大幅修正，但包括5G、雲端等科技應用需求續增，科技股低檔的投資價值已然浮現。在全球通膨高漲之際，國際龍頭企業具備頂尖的議價能力，獲利相對不受侵蝕，是投資中不可或缺的核心配置。

元大投信表示，表彰全球5G產業表現的「iSTOXX全球5G關鍵科技指數」成分股近期交出亮眼財報，但受到市場不理性下殺，指數本益比下滑到僅15倍，來到近兩年最低點，對比各國5G需求正處高峰，全球5G概念股出現被低估的情形。

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元大投信指出，觀察歷史經驗，2015年聯準會首次升息後，全球股市因利空震盪普遍交出負報酬，但拉長到後半年，資金青睞高成長的科技股，在5G發展如火如荼下，概念股更成為資金回流首選。

元大投信指出，5G應用從電動車到元宇宙，甚至外太空的衛星建設都仰賴5G，未來對5G的需求將愈用愈多，但升息波動增加投資難度，此時更適合運用全球分散的策略，降低單一市場波動。（編輯：黃國倫）1110512