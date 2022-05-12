鴻海看好毛利率表現 產品組合、匯率為正面因素

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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）鴻海董事長劉揚偉指出，影響毛利率有4大因素，其中產品組合和匯率有利，預估第2季毛利率可略優於首季，上半年毛利率較去年同期佳，今年全年毛利率優於去年。

談到通膨，劉揚偉指出，通膨會抑制需求，對低收入戶影響較大，目前市場開始反映出中低階產品需求受到影響；不過對鴻海影響小，因為鴻海以高階產品為主。

鴻海今天下午舉行線上法人說明會，法人問及今年毛利率展望，劉揚偉指出，影響鴻海毛利率表現有4大因素，其中產品組合影響較大、其次是匯率，目前這兩個因素對鴻海有利；另外，通膨使成本增加，短期將稀釋毛利率，但不會影響獲利。而3+3策略投資增加折舊，以及其他營業支出。

劉揚偉預期，第2季毛利率可較第1季略佳，上半年毛利率可比去年同期好，今年全年毛利率表現會比去年高。

法人問及中國本土COVID-19疫情封控對鴻海集團物流挑戰，劉揚偉不諱言指出，封控對物流造成挑戰，團隊花很多心力安排員工食宿並與當地政府溝通。目前看來整體影響有限，鴻海在中國大陸廠區營運正常，採取閉環生產。

劉揚偉表示，第2季營運展望本來就相對審慎，集團持續留意中國疫情發展，由於鴻海廠區分散、產品多元，若中國持續管控，對集團營運影響有限，鴻海反而有機會因為出貨較正常，取得更多市占率。

法人問及美國聯準會升息、縮減資產負債表及通膨對需求的影響，劉揚偉指出，聯準會欲透過升息縮表抑制通膨，目前通膨相關指數從3月高點開始減緩，不過俄羅斯對烏克蘭戰爭、以及美國就業市場仍有變數，預期通膨仍維持高檔。

他認為，通膨對低收入戶影響較大，目前市場開始反映出中低階產品需求受到影響，不過對鴻海影響小，因為鴻海以高階產品為主。

至於台灣疫情是否對營運造成影響，劉揚偉指出，台灣防疫措施朝向輕症與共存趨勢，目前鴻海集團雖有零星個案，不過對台灣各廠區營運沒有重大影響；目前防疫措施包括分組分流、樓層網格化、禁止跨廠區交流、鼓勵員工接種疫苗等，鴻海過去半年每週也免費提供快篩試劑給台灣員工。

劉揚偉指出，目前鴻海集團全球有百萬名員工，其中71萬名員工完成3劑疫苗接種，全球員工僅有489人確診，其中台灣僅有12名員工來自廠區內感染。（編輯：張良知）1110512