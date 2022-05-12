和碩首季業外虧損 第2季筆電出貨估季減5%至10%

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（中央社記者江明晏台北12日電）iPhone代工大廠和碩受持股立訊拖累業外虧損，稅後純益季減78.8%，每股純益（EPS）0.62元，因中國封城影響供應鏈，第2季筆電出貨估計季減5%到10%。

和碩今天公布今年首季財報，營收新台幣3238.25億元，季減28.4%、但年增49.5%；毛利率3.5%，與上季持平、年減0.8個百分點，營益率1.3個百分點，季減0.4個百分點、但年增0.3個百分點，稅後純益16.67億元，季減78.8%、年減64.3%，單季每股盈餘（EPS）為0.62元。

和碩今年首季業外虧損4.49億元，較上一季度、去年同期皆由盈轉虧，主要是受立訊金融資產評價損益影響。

代工大廠緯創因持股陸廠立訊精密、其股價下跌衝擊，今年首季由盈轉虧；和碩也同受波及，針對立訊造成業外虧損，和碩受訪指出，首季金融市場波動較大，造成金融資產評價損失，因此造成較明顯虧損，未來和碩持有的任何金融資產，若是以投資為目的，都將會在適當時機處分。

展望第2季，和碩表示，因中國華東封城影響供應鏈，導致筆電出貨將季減5%到10%，桌機主板則下滑30%到35%，非個人電腦業務也會季減下滑；長短料缺貨狀況目前則有觀察到「比去年上半年好」。

和碩去年11月宣布，因應北美車用電子客戶需求增加，將在北美擴廠，和碩今天公告，董事會通過北美生產基地擴建增加預算一案，擴建資金原為1億6400萬美元，因面積增加等原因，預算將增加5061萬美元；和碩表示，目前大環境變化快速，場域面積與材料漲價等因素才追加預算。同時，和碩也砸下新台幣11.45億元，現金增資旗下子公司PEGATRON ELECTRONICS INC。

其餘海外投資的部分，和碩表示，除了北美地區投資，越南廠上半年量產、印度目前已有少量試產，皆照原定進度進行；是否因中國不確定性高而加速海外布局，和碩表示，目前中國物流問題確實受到影響，增加海外產能配置一直都在計畫中，會持續評估規劃與執行。（編輯：趙蔚蘭）1110512