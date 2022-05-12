IC設計廠邁凌收購慧榮 苟嘉章：盼1加1大於2

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（中央社記者張建中新竹12日電）美商邁凌科技（MaxLinear）決定收購慧榮，慧榮總經理苟嘉章今天首度公開對收購案提出說明。他表示，希望1加1大於2，兩家公司加起來成為全球第8大IC設計公司。

邁凌科技日前宣布以總價值約38億美元的現金與股票收購慧榮。苟嘉章今天下午出席陽明交大電機學院未來實驗室啟用儀式，他受訪時針對收購案提出說明。

苟嘉章表示，美國法律規定跟台灣不太一樣，美國企業董事會要替股東爭取最大價值，當董事會接獲收購要約，且溢價超過50%，經過審慎思考，並跟律師研究，董事會決定接受邁凌收購，結果正面。

他說，過去20年，慧榮董事會未曾想過要把公司賣掉，曾經有很多美國、韓國、台灣及中國大陸企業想要收購慧榮，不過都被委婉拒絕，因為之前規模比較小，還有很多發展空間。

苟嘉章表示，對於這次邁凌收購感到震撼，兩家公司大小差不多，包括人數、矽智財（IP），產品線並無重疊，邁凌專精於射頻、WiFi 6、乙太網路等領域，不是在消費領域競爭。

對於這宗收購案，苟嘉章說，期待能看到綜效，希望1加1能大於2，兩家公司加起來成為全球第8大IC設計公司。

苟嘉章強調，慧榮團隊沒有1個人會離開，所有產品線方向也不變，將持續在儲存型快閃記憶體（NAND Flash）領域，在電腦、汽車市場，希望在企業級產品能更上一層樓，增加研發能量，加速企業級資料中心產品應用。（編輯：林淑媛）1110512