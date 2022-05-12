免保票承銷有缺失 金管會罰元大銀停止新承作3個月

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（中央社記者謝方娪台北12日電）金管會去年對2家銀行和2家票券公司辦理專案金檢，發現元大銀行辦理免保證商業本票承銷業務有3項缺失，金管會今天宣布對元大銀行處以糾正，並勒令元大銀行停止新承作免保票承銷業務3個月。

金管會去年對4家金融機構辦理免保證商業本票風險管理專案檢查發現，元大銀行辦理免保證商業本票承銷作業，對發行公司並未詳實辦理徵信調查作業、未徵提營業發行計畫、未查證償還來源覈實核給承銷額度，內部作業程序並未妥適，有礙健全經營。

金管會銀行局副局長童政彰今天在例行記者會宣布，依銀行法規定，對元大銀行處以糾正，並停止元大銀行新承作免保證商業本票承銷業務3個月。

為防堵打炒房漏洞，金管會檢查局去年對元大銀行、聯邦銀行、中華票券、萬通票券共4家金融機構辦理免保票專案金檢，驚覺4家金融機構在免保票業務均有缺失。

童政彰說，金管會決議對元大銀行處以糾正並停止新承作免保票承銷業務3個月，對聯邦銀行處以糾正、對中華票券和萬通票券處以要求檢討改善處分。（編輯：林淑媛）1110512