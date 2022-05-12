鴻海不評論Apple Car 攻電動車組裝優先拚順利量產

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）鴻海董事長劉揚偉指出，鴻海在電動車布局優先順序是整車組裝優先，其次是模組，再者是關鍵零配件，今年在台灣電動巴士將出貨100輛，Model C電動休旅車初期出貨量約5000輛至1萬輛。

談到蘋果Apple Car，劉揚偉不評論單一客戶，不過他指出，鴻海集團與現有大車廠和新創車廠都有接觸，會盡最大能力提供車廠需要的技術力，讓車廠順利量產；至於在泰國合作電動車廠5月選定廠址、7月動土，目標2023年底前完成建廠，2024年開始生產。

鴻海今天下午舉行線上法人說明會，法人問及電動車布局進展，劉揚偉指出，與Lordstown Motors合作的Endurance電動皮卡車款，預計下半年量產，零配件由Lordstown採購，鴻海提供部分電池模組；雙方也會共同開發新車，推向全球，由MIH平台供應鏈提供零配件。

鴻海預估，取得Lordstown美國俄亥俄州組裝廠產線後，預期改裝所需資本支出約5億美元。

在其他電動車進展，劉揚偉預估，電動巴士在台灣今年將出貨100輛，在泰國國家石油集團（PTT）合作，預計5月完成廠址選定、7月動土，目標2023年底前完成建廠，2024年開始生產。

在與電動車新創公司Fisker合作部分，劉揚偉預期2024年開始量產；鴻海推出的Model C電動休旅車，初期出貨量約5000輛至1萬輛，其他客戶持續洽談中。

媒體問及對於蘋果Apple Car是否具備量產能力，劉揚偉表示，不針對單一客戶評論，不過鴻海集團與現有大車廠和新創車廠都有接觸，由於電動車製程複雜，需要看產品設計對製程要求，會盡最大能力提供車廠需要的技術力，讓車廠順利量產。

法人問及鴻海集團在電動車布局優先順序，劉揚偉指出，整車組裝將最優先，其次是模組，再者是關鍵零配件，整車組裝包括軟體和車用電子電氣架構（EEA），關鍵零配件包括電池、先進EEA電控、半導體等，按照車廠需求提供相關產品，

他重申，到2025年，鴻海集團將取得全球電動車5%市占率、近新台幣1兆元的規模，屆時預估鴻海整車年生產規模可到50萬輛到75萬輛，2025年集團毛利率要達到10%。

劉揚偉指出，目標希望提供整車、平台、關鍵零配件、軟硬體等一條龍產品，讓鴻海集團毛利率提升到雙位數；目前鴻海在功率半導體、功率模組有明顯進展，在EEA電控和軟體進度佳，電池產品預計第3季可望有清楚進展，鴻海會自製電池模組，電池芯與其他廠商合作，往新技術發展，預期電池產品在2025年至2030年將有很大進步。（編輯：趙蔚蘭）1110512