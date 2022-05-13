美股漲跌互見 投顧：台股拚築底反彈

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（中央社記者江明晏台北13日電）台股12日大跌389點收在15616點，美股漲跌互見，日、韓等亞股今天開盤走揚。投顧指出，美國聯準會（Fed）升息後，通膨疑慮未除，台股隨國際股市起舞，今天力拚重挫後築底反彈。

投資人忙於了解通膨後續走勢，與美國聯邦準備理事會（Fed）可能如何因應，美國股市互有漲跌。

道瓊工業指數下跌103.81點或0.33%，以31730.30點作收。標準普爾500指數下跌5.10點或0.13%，收3930.08點。

科技股那斯達克指數微漲6.72點或0.06%，收11370.96點。費城半導體指數上漲15.27點或0.54%，收2827.21點。

台股12日開低走低多殺多，終場大跌389.57點收在15616.68點。三大法人自營商賣超59.98億元，投信買超2.25億元，外資及陸資賣超103.21億元，合計賣超160.94億元。

MSCI季度調整出爐，台股本次在MSCI全球標準型指數成分股新增華航、長榮航、力積電、華新4檔，刪除鴻準、上銀、合一3檔。

在MSCI全球小型指數，台股新增上品、鈺創、長榮鋼等17檔成分股；在全球小型指數刪除6檔成分股，包含安普新、華航、長榮航、金可-KY、日盛金、華新。

投顧分析師指出，台股後市仍要看美國科技股表現，台積電能否守住500元大關，仍要看外資動向，台股12日跌破前波低點，但美股漲跌互見，日、韓股開盤走揚，台股今天力拚重挫後築底反彈，但美國Fed升息後，通膨疑慮未除，台股應是繼續隨國際股市起舞。（編輯：楊蘭軒）1110513