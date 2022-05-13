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台驊擬可半年配息一次 待股東會通過提案

2022/5/13 16:24
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（中央社記者賴言曦台北13日電）攬貨業者台驊投控將於24日召開股東會，據議事手冊，台驊將提出組織章程修正案，依公司法第172-2條修正案增列得於每半會計年度分配盈餘。

台驊說明，以往都是一年配發一次股利，如果這次章程修正案通過，下半年就可分配上半年股利，詳細配發金額要看實際獲利情況，不過台驊營運狀況的確較過去佳，且讓股利分配方式多點彈性也是趨勢。

台驊擁有海、空、鐵、陸布局，去年合併營收達新台幣360.4億元，年增138%，稅後淨利40.17億元，年增604%，每股盈餘30.03元，營收、獲利雙創新高；董事會通過每股擬配發現金股利13元，配發率43%。

台驊今年第1季表現續旺，合併營收101.44億元，年增72.2%，稅後淨利9.44億元，年增137.2%，每股盈餘6.45元，創同期新高，繳出三率三升成績單。

另外，台驊在3月14日公布出售2800張陽明，平均售價126.29元，獲利1.395億元後，16日又公布賣出2000張長榮股票，平均售價151.31元，交易總額約3.03億元，處分利益約2.06億元。（編輯：張均懋）1110513

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