法人：MSCI調整影響逐漸降低 中長期著重基本面

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（中央社記者韓婷婷台北13日電）MSCI台股權重兩降一升，法人表示，MSCI權重調整會影響國際資金在各市場的配置與動向，觀察近年對台股中長線影響持續降低，影響股市的重點在經濟基本面、企業獲利狀況，以及當時的整體投資氛圍。

指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布半年度調整結果，台股在全球新興市場指數、亞洲除日本指數權重分別下調至15.56%、17.9%，已連續13次遭調降；台股在全球市場指數權重上調至1.71%，最新權重將在31日收盤生效。

台股今天上演低檔反彈，終場大漲215.86點，漲幅1.38%，收在15832.54點，累計台股週線跌幅3.51%，全週下跌575.66點，指數最低一度來到15616.68點，週K線連三黑，三大法人合計賣超516.35億元。

針對今天公布MSCI半年度調整，PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，MSCI每年5月、11月的半年度調整幅度較大，本次台股兩升一降。由於MSCI權重調整會影響國際資金在各市場的配置與動向，加上今年美國步入升息循環，受到市場關注。不過，觀察近年MSCI權重升降對於台股中長線的影響持續降低，影響股市表現的重點，仍是經濟基本面、企業獲利狀況，以及當時的整體投資氛圍。

葉獻文認為，因指數已全部位於各天期均線之下，將以區間震盪整理為主，操作上不宜過於積極，建議挑選具有實質獲利與高能見度、高殖利率個股。

安聯投信台股團隊表示，通膨與利率政策仍是牽動市場的主要關鍵因素。就技術面而言，目前台股對季線乖離大，短期或醞釀反彈，後市可觀察加權指數能否在2年均線築底。（編輯：張均懋）1110513