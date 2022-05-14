航空股震盪 券商申報華航違約交割1.19億元

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（中央社記者江明晏台北14日電）因解封題材推動，航空股成為今年股市熱門話題，但疑似是近期股價波動大，證交所13日公告兩筆華航違約交割，分別為新台幣1.19億元和544元。

證券交易所公告，13日證券商申報投資人違約金額，買進加計賣出金額新台幣2.43億元，買賣相抵後734萬元；至於個股達違約資訊揭露標準的則有兩筆華航，分別為1.19億元、544元，證券商分別為華南忠孝分公司、群益永和分公司。

市場推測，因解封題材推動，航空股華航成為今年的股市熱門股，但近期股價波動劇烈，5月12日單日就大跌9.4%，可能是跌勢過快引發違約交割事件。

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而市場也熱議，13日公告的違約交割還有一筆是金額極小的544元，分析師推測，台股近年吸引許多年輕投資新手加入，可能是因當沖失利、帳戶金額不足造成違約交割，由於金額只有544元，極可能是「粗心忘了轉帳」；但不論金額大小，都將造成難以挽救的信用不良紀錄，因為違約交割紀錄會通報在證券商聯合徵信系統，金融機構都可查詢，未來申辦信用卡、申請房貸、車貸恐怕都會卡關，影響程度不容小覷。

「交割」是股票術語，簡單來說就是一手交錢、一手交股票，由於台股交易流程已經電子化，因此買賣股票時，集保中心會將股票交割，並在成交日的2天後扣款，如果帳戶餘額不足、扣款失敗，就會造成「違約交割」，通常是因為金額大於投資戶負荷，來不及籌錢，但也有因粗心釀成的小額違約交割事件。（編輯：趙蔚蘭）1110514