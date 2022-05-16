外資減碼金融航運股 賣超新光金3.51萬張最多

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（中央社記者吳家豪台北16日電）台股今天收在15901.04點，上漲68.5點，站回15900點整數關卡，成交值新台幣2389.66億元，外資及陸資賣超16.71億元，主要減碼金融及航運股，其中新光金賣超3.51萬張最多。

受到美股上週五勁揚激勵，台股今天開高反彈，由電子股領漲，指數早盤一度衝上16032.85點、勁揚超過200點，但盤中賣單出籠，金融及航運族群轉弱，大盤漲幅急速收斂，終場收在15901.04點，上漲68.5點。

自營商今天賣超8.66億元，投信買超9.1億元，外資及陸資賣超16.71億元；三大法人合計賣超16.27億元。

觀察外資賣超前10名個股，新光金以3.51萬張居首，長榮、廣達遭賣超1.31萬張、1.25萬張，分居第2、3名；元大滬深300正2、中鋼、陽明也被賣超逾1萬張。其他入榜個股為國泰永續高股息、元大金、富邦金、統一。

外資買超方面，主要加碼晶圓代工、面板、航空族群，前5名依序為聯電、群創、長榮航、大同、友達。

投信買超個股以金融股和代工廠為主，前5名包括永豐金、開發金、仁寶、英業達、第一金。（編輯：趙蔚蘭）1110516