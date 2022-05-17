林百里：2022年充滿不確定因素 挑戰與希望並存

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（中央社記者吳家豪台北17日電）筆電代工廠廣達致股東營業報告書出爐，董事長林百里表示，展望2022年，前路依然充滿諸多不確定因素，挑戰與希望並存，廣達依然要踏實做好安全與防疫，運用多年來的競爭優勢，繼續深耕不輟。

廣達2021年合併營收為新台幣1.13兆元，年增3.5%；歸屬於母公司業主淨利336.53億元，年增32.9%；每股盈餘8.73元。去年毛利率6.4%、營業利益率3.3%、淨利率3%，連續3年創下「三率三升」成績，董事會決議每股配息6.6元，股利發放率為75.6%。

林百里在營業報告書中表示，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇與地緣政治衝突升高的影響，全球供應鏈面臨前所未有的挑戰，例如物流受阻、原物料供應短缺等，為企業營運帶來廣泛的衝擊與考驗。

他進一步指出，隨之而來的油價飆升、通貨膨脹、利匯率波動、勞動力短缺、以及企業為回應ESG（環境、社會、公司治理）議題而積極調整營運模式等諸多因素的推波助瀾，將持續推升企業整體運作成本的上揚。這在在提醒廣達，以創新作為成長引擎的科技產業，前景雖然光明但絕非坦途；而面對動盪難測的局勢，更要用知識武裝自己。

林百里說，廣達去年成績奠基於近年營運優化的一連串行動，執行最佳化產品組合、結合高效供應鏈管理與成本控制的策略，已收到具體成效。

林百里指出，自2018年底起，廣達陸續在台灣的華亞科學園區內擴充製造產能，擴建總廠、二廠及新建的三廠均已全面加入量產，泰國生產基地也穩定發揮效能，搭配中國製造城，輔以優化亞洲、美洲、歐洲等地的既有生產及服務據點，精進製造技術，把「合理化、自動化、智能化」導入各個作業面向，推展全智慧製造，提升生產效能。

他強調，廣達以不斷的智慧創新，在技術快速更迭的科技產業持續取得領先。自1988年創立迄今，從第一個10年的Mobile Computing（行動運算）、第二個10年的Cloud Computing（雲端運算），從筆記型電腦拓展至雲端運算設備，廣達都成功在新的科技領域成為業界標竿。

展望未來10年，林百里認為，將是Computing與Connectivity深度結合以發展各種創新應用的黃金時代，廣達也成竹在胸，準備迎接Metaverse Computing（元宇宙運算）的新紀元。

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他表示，著眼未來科技應用與商業模式的變革，廣達必須在雲端運算的基礎上精益求精，順利銜接Super Computing（超高速運算）與Hyper Connectivity（超級連結）的匯流，為客戶提供智慧轉型的解決方案。

同時，廣達鎖定AI時代三大應用領域，包括智慧醫療、智慧製造、智慧移動；並透過積極投資、研發各種新科技、新技術、新工具、新方法，在5G開啟的超高速網路連結、萬物聯網世界裡，成為「智能工具提供者」之中的翹楚。（編輯：楊蘭軒）1110517