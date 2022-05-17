更多編輯台推薦新聞：
影片／莊智淵隔6年國際賽單打奪冠 不言退盼繼續征戰
運動

影片／莊智淵隔6年國際賽單打奪冠 不言退盼繼續征戰

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握
生活

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握

疫情整理包》本土逾6萬例 確診者同住家人打滿3劑疫苗免居隔

疫情整理包》本土逾6萬例 確診者同住家人打滿3劑疫苗免居隔

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
即日起住院限中重症 長者、發燒兒童、孕婦分流至集中檢疫所
首頁 / 產經

台航台進輪交付 看準運價高點簽妥2年約

2022/5/17 13:18
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北17日電）台航今天舉辦6萬噸散裝貨輪台進輪視訊命名交船典禮。台航董事長劉文慶指出，台進輪的船型市場接受度高，且近來散裝運價處相對高點，已藉機簽妥2年期輪時僱船合約。

台航透過新聞稿說明，台進輪經由台灣住友商事委託日本株式會社大島造船建造，採用NOx Tier3主機，是達到新造船能源效率設計指數（Energy Efficiency Design Index, EEDI）三期（Phase 3）標準的節能船舶。

劉文慶認為，上述新約加上今年陸續換約的船舶，相信台航業績可望有不錯的表現。

展望散裝市場，劉文慶指出，散裝航運運價除受船噸供給影響外，在需求面與經濟景氣息息相關；預估今年散裝運價，只要烏俄戰爭沒有擴大到周邊國家，以目前戰爭及國際對俄羅斯的經濟制裁分析，對散裝航運整體延噸海浬並未造成負面影響。

劉文慶認為，只要通膨沒有持續擴大，全球經濟應不致於落入衰退，運價即可維持不錯的水準。

台航今年第1季合併營收新台幣8.17億元，年增24.84%，稅後淨利2.44億元，年增56.9%，每股盈餘0.59元。（編輯：黃國倫）1110517

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族