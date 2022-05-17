台航台進輪交付 看準運價高點簽妥2年約

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（中央社記者賴言曦台北17日電）台航今天舉辦6萬噸散裝貨輪台進輪視訊命名交船典禮。台航董事長劉文慶指出，台進輪的船型市場接受度高，且近來散裝運價處相對高點，已藉機簽妥2年期輪時僱船合約。

台航透過新聞稿說明，台進輪經由台灣住友商事委託日本株式會社大島造船建造，採用NOx Tier3主機，是達到新造船能源效率設計指數（Energy Efficiency Design Index, EEDI）三期（Phase 3）標準的節能船舶。

劉文慶認為，上述新約加上今年陸續換約的船舶，相信台航業績可望有不錯的表現。

展望散裝市場，劉文慶指出，散裝航運運價除受船噸供給影響外，在需求面與經濟景氣息息相關；預估今年散裝運價，只要烏俄戰爭沒有擴大到周邊國家，以目前戰爭及國際對俄羅斯的經濟制裁分析，對散裝航運整體延噸海浬並未造成負面影響。

劉文慶認為，只要通膨沒有持續擴大，全球經濟應不致於落入衰退，運價即可維持不錯的水準。

台航今年第1季合併營收新台幣8.17億元，年增24.84%，稅後淨利2.44億元，年增56.9%，每股盈餘0.59元。（編輯：黃國倫）1110517