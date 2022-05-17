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Uber推經濟援助 駕駛、外送員確診最高補助5千元

2022/5/17 17:37
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（中央社記者賴言曦台北17日電）Uber與8家合作計程車車隊、Uber Eats今天宣布推出一次性經濟援助計畫，對象為確診COVID-19且需隔離的合作車隊職業駕駛及外送合作夥伴，只要符合條件即可申請，總投入金額預計達新台幣1500萬元。

Uber透過新聞稿說明，可申請一次性經濟援助的對象為在5月、6月期間，因COVID-19確診且需居家照護，或於集中檢疫所、醫療院所配合政府指示進行隔離的合作車隊職業駕駛或外送合作夥伴。

職業駕駛的援助金額為5000元，由Uber及8家合作計程車車隊共同發出，申請條件為確診日期前30天內至少完成一趟由合作車隊派遣行程服務的合作職業駕駛，且需提供健保快易通、健康存摺、數位健康證明內的檢測陽性截圖，或自主快篩檢測陽性照片。

外送合作夥伴的援助金額為3000元，申請條件為在確診前30天內完成100趟訂單者，且需提出健保快易通內的檢測陽明證明，以及完成3劑COVID-19疫苗接種的紀錄。

Uber表示，合作職業駕駛即日起可透過Uber駕駛端App的「幫助」申請；外送合作夥伴則可於18日中午起，透過Uber Eats外送合作夥伴端App的「幫助」申請。（編輯：趙蔚蘭）1110517

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