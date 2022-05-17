證交所：新申請上市公司將要求設公司治理主管

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（中央社記者潘智義台北17日電）台灣證券交易所今天宣布，未來新申請上市公司必須設置公司治理主管，使申請上市公司於上市前即熟稔公司治理主管的職權及運作，以達到上市後能無縫接軌目的。

為規範申請上市公司應設置公司治理主管，證交所今天董事會通過修正「有價證券上市審查準則」第2條之2條文，增訂申請股票上市公司，不論是本國發行公司，或外國公司申請來台第一上市，應設置符合「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」規定的公司治理主管，才受理其申請上市案；正式實施日期待金融監督管理委員會核定。

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依證交所「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」規定，公司治理主管應取得律師、會計師執業資格或於證券、金融、期貨相關機構或公開發行公司從事法務、法令遵循、內部稽核、財務、股務或公司治理相關事務單位的主管職務達3年以上。

另外，依證交所現有規範，上市公司應設置公司治理主管，但實收資本額未達新台幣20億元的非屬金融保險業者，得於112年6月30日前完成設置公司治理主管，屆時全體上市公司即完成公司治理主管設置。（編輯：黃國倫）1110517