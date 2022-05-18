科技股領軍美股勁揚 法人：台股有望挑戰10日線

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（中央社記者賴言曦台北18日電）美股在科技股領軍下反彈，道瓊指數勁揚431點，那斯達克及費半指數分別漲逾2.7%、5%。法人指出，半導體跌深反彈，台股有望以5日線為基礎，向上挑戰10日線約16119點。

美國商務部今天公布，美國4月零售銷售月增0.9％，連續第4個月成長，顯示經濟在通膨困局中持續展現韌性。

另外，美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）參加華爾街日報活動時同樣對經濟表示樂觀，但他警告，恢復物價穩定的過程可能會「有些痛苦」，並強調聯準會有壓制通膨的決心，預告經濟表現若符合官員預期，接下來兩場例會都將升息2碼。

美股四大指數勁揚，道瓊工業指數大漲431.17點或1.34%，以32654.59點作收；標準普爾指數大漲80.84點或2.02%，收在4088.85點；科技股那斯達克指數勁揚321.73點或2.76%，收11984.52點；費城半導體指數狂漲146.411點或5.01%，收3066.499點。

與台股連動密切的費半指數大漲，多檔成分股揚眉吐氣，台積電美國存託憑證（ADR）勁揚3.2%，超微（AMD）股價在投資評等獲調升後大漲8.7%，輝達（NVIDIA）與美光科技（Micron Technology）漲幅都超過5%。

法人認為，台股出現反彈契機，選股建議以半導體、電動車等類股進行布局，但由於國際情勢仍處震盪，建議仍須留意，做好停損停利，以防短期波段干擾。（編輯：楊蘭軒）1110518