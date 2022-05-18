更多編輯台推薦新聞：
影片／莊智淵隔6年國際賽單打奪冠 不言退盼繼續征戰
運動

影片／莊智淵隔6年國際賽單打奪冠 不言退盼繼續征戰

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握
生活

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握

疫情整理包》本土逾6萬例染疫住院限中重症 確診新定義18日上路

疫情整理包》本土逾6萬例染疫住院限中重症 確診新定義18日上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
13國提案相挺 美籲讓台灣以觀察員身分參與世衛
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股3/300

科技股領軍美股勁揚 法人：台股有望挑戰10日線

2022/5/18 08:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北18日電）美股在科技股領軍下反彈，道瓊指數勁揚431點，那斯達克及費半指數分別漲逾2.7%、5%。法人指出，半導體跌深反彈，台股有望以5日線為基礎，向上挑戰10日線約16119點。

美國商務部今天公布，美國4月零售銷售月增0.9％，連續第4個月成長，顯示經濟在通膨困局中持續展現韌性。

另外，美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）參加華爾街日報活動時同樣對經濟表示樂觀，但他警告，恢復物價穩定的過程可能會「有些痛苦」，並強調聯準會有壓制通膨的決心，預告經濟表現若符合官員預期，接下來兩場例會都將升息2碼。

美股四大指數勁揚，道瓊工業指數大漲431.17點或1.34%，以32654.59點作收；標準普爾指數大漲80.84點或2.02%，收在4088.85點；科技股那斯達克指數勁揚321.73點或2.76%，收11984.52點；費城半導體指數狂漲146.411點或5.01%，收3066.499點。

與台股連動密切的費半指數大漲，多檔成分股揚眉吐氣，台積電美國存託憑證（ADR）勁揚3.2%，超微（AMD）股價在投資評等獲調升後大漲8.7%，輝達（NVIDIA）與美光科技（Micron Technology）漲幅都超過5%。

法人認為，台股出現反彈契機，選股建議以半導體、電動車等類股進行布局，但由於國際情勢仍處震盪，建議仍須留意，做好停損停利，以防短期波段干擾。（編輯：楊蘭軒）1110518

延伸閱讀
美股漲跌互見 投顧：台股拚築底反彈美公布4月CPI美股挫跌 法人：台股萬六關卡有壓台股迎五一連假後開盤 法人：走勢偏弱勢整理
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀